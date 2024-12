Stem Lorenz Lefere tot Krak van Hooglede

Lorenz Lefere (33) is gepassioneerd door auto’s. Beroepshalve werkt hij als mekanieker en in bijberoep is hij fotograaf bij de autosport. “Exact 20 jaar geleden kreeg ik het oud, analoog fototoestel van mijn broer en zo had ik de microbe te pakken. Vandaag schuim ik heel België af om foto’s te nemen van de autosport. Zo neem ik foto’s voor klanten tijdens het Belgisch Kampioenschap Rally maar ook buiten de landsgrenzen kun je me terugvinden achter de lens. Het afgelopen jaar maakte ik ook een jaarreportage over de gemeente. Duizenden foto’s tonen Hooglede in de sneeuw, tijdens de herfst, bij zonsondergang of in de zon.”, aldus Lorenz.

Lorenz Lefere is genomineerd voor Krak van Hooglede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Lorenz Lefere