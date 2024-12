Stem Lore Sabot tot Krak van Ichtegem

Lore Sabot (33) uit de Jules Van Hevelstraat in Ichtegem haalde de finale van Miss Exclusive 2024, en werd tijdens een spetterende slotshow in de Gentse stadsschouwburg bekroond als Miss Exclusive Water én ze won ook de Social Media Award. Lore: “Deze Krak-nominatie is een heel mooie verrassing en erkenning! Ik ben heel trots op mijn afgelegde weg en mijn prestaties. Ik ben er als een sterkere en zelfverzekerde persoon uitgekomen en dit was voor mij het belangrijkste. Ik maak graag foto’s en filmpjes waarin ik mijn creativiteit kwijt kan en ik deel deze graag. Ik kijk positief naar de toekomst en ben ervan overtuigd dat er nog mooie dingen in het verschiet liggen.”

Lore Sabot is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Lore Sabot