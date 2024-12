Stem Lode Deltour tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Lode Deltour (48) woont met zijn vrouw Mieke Devloo en hun kinderen Charlotte (22), Ruth (20) en Lars (17) in de Madonna. Lode werkt als projectmanager en preventieadviseur en is al meer dan zes jaar voorzitter van Sportiva Langemark. Deze club telt naast verschillende jeugdploegen, twee seniorploegen in Promo 2 en Promo 4. Hij volgde destijds zijn vrouw op. In zijn vrije tijd doet Lode recreatief volleybal, fitness, tennis en gaat hij jaarlijks op duikuitstap. “Ik ben blij met de Krak-nominatie. Het is een nominatie voor alle bestuursleden, trainers en vrijwilligers die ervoor zorgen dat een club als Sportiva leeft. Sportiva betekent een meerwaarde voor heel wat mensen.”

Lode Deltour is genomineerd voor Krak van Langemark-Poelkapelle Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

