Stem Lisa Veramme tot Krak van Lo-Reninge

Lisa Veramme (30) uit Lo startte vier jaar geleden in de Weststraat met haar conceptstore Studio West. Maar het pand was al vlug te klein en dus zocht en vond Lisa een nieuw onderkomen: een voormalige dokterswoning twee huizen verderop. Ze breidde de winkel uit met onder meer een koffiebar en een ruimte voor workshops en vergaderingen. Haar wenskaarten en andere cadeauartikelen met een West-Vlaamse touch zijn tot ver buiten Lo-Reninge bekend. “Met mijn conceptstore wil ik bewijzen dat hippe concepten niet enkel in de drukke steden thuishoren.” Als bestuurslid van Unizo Lo-Reninge bedacht en ontwierp Lisa ook het nieuwe concept van de Eindejaarsactie.”

Lisa Veramme is genomineerd voor Krak van Lo-Reninge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Lisa Veramme