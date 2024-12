Stem Lindsay De Vylder tot Krak van Anzegem

Een van de grote talenten in het Belgische wielermilieu is Lindsay De Vylder (29). Sinds 2019 rijdt hij voor Sport Vlaanderen-Baloise. In oktober kroonde hij zich tot wereldkampioen omnium. “Ik had nooit gedacht dat ik dit kon”, zegt De Vylder. “Ik ben een enorme twijfelaar. Nu heb ik bewezen dat ik dit kan, dus is het een kwestie van er zelfvertrouwen uit te putten en erin te geloven.” Hij bracht niet enkel een gouden medaille mee, samen met Fabio Vandenbossche veroverde hij de zilveren medaille in de ploegkoers. De Vylder werd recent derde in het algemeen klassement van de Champions League baanwielrennen. Lindsay Devylder woont samen met Jenifer Heyse en dochter Louise.

Lindsay De Vylder is genomineerd voor Krak van Anzegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

