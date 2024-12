Stem Linda Maertens tot Krak van Hooglede

Linda Maertens (63) is een vaak gezien inwoner van de gemeente, onder andere door haar participatie in de Wereldraad, de Sportraad en de Cultuurraad bij de gemeente. “Van kindsbeen af werd mij geleerd om niet egoïstisch te zijn en te zorgen voor anderen. De engagementen die ik aanga zijn geleidelijk gegroeid. Al 24 jaar lang ben ik verantwoordelijk voor de catechese op de parochie. Zo ben ik ook al jaren lid van de Missie Solidaritei. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de oudstrijdersbond en ik ben secretaris van Samana. Kortom: ik vind het fijn om iets te kunnen betekenen en ik krijg er heel wat voor terug zoals dankbaarheid, sympathie en respect. (EVG)

Linda Maertens is genomineerd voor Krak van Hooglede

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.



