Stem Lieve Van Belleghem tot Krak van Zuienkerke

Lieve Van Belleghem (62) opende dit voorjaar samen met haar man Hans een heus camperpark in Zuienkerke. Het terrein van 3.200 vierkante meter aan de Dullemolenstraat onderging in amper vijf maanden tijd een ware metamorfose. “Ik ben vereerd met deze nominatie, mijn man en ik zijn hier heel dankbaar voor. Ons doel was en is om onze mooie poldergemeente Zuienkerke op de kaart te zetten, zodat onze campergasten kunnen genieten van de mooie omgeving. Zuienkerke is de ideale uitvalsbasis om er met de fiets op uit te trekken, richting de kust of historische stad Brugge”, aldus Lieve.

Lieve Van Belleghem is genomineerd voor Krak van Zuienkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

