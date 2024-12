Stem Lieve Delhaye tot Krak van Heuvelland

Lieve Delhaye (60) uit Westouter begint in 2025 aan haar 35ste jaar als kookouder van KSA Westouter. “In 1990 kookte ik voor de eerste keer. Mijn zoon Klaas was toen drie maanden en trok mee op kamp.” Lieve heeft met Fien en Miet ook een tweeling. Het was Miet die haar nomineerde als Krak van Heuvelland. “Van een verrassing gesproken.” Lieve stapte in de KSA Westouter op 17-jarige leeftijd en is naast kookouder ook secretaris. “Mijn man Geert Debergh is al vele jaren de spaghettiman van de jeugdvereniging.” Lieve zelf wordt voluit geprezen voor haar dessert, yoghurtroom met fruit. “Voor de leiding is het telkens bang afwachten of zij er ook nog kunnen eten.”

Lieve Delhaye is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

