Stem Liesbeth Vercnocke tot Krak van Bredene

Liesbeth Vercnocke (71) is een trouwe soldaat bij het Rode Kruis, eerst als helper en sinds begin 2000 als econoom. Eind ’23 bereikte Liesbeth, met inmiddels al 31 jaar op de teller, binnen het RK de pensioengerechtigde leeftijd. “Van het nationaal bestuur mocht je vroeger nooit langer dan je 70ste een bestuursfunctie uitoefenen. Maar ze hebben beslist die leeftijdsgrens op te trekken omdat we zo moeilijk opvolgers vinden. Ik zal dan ook op post blijven tot de volgende econoom gevonden is voor onze afdeling.” Behalve RK-vrijwilliger is Liesbeth ook al sinds 2006 voorzitter van TTC Bredene. “Als ik niet met een fysiek kwaaltje kamp, durf ik zelf ook nog wel eens een partijtje spelen.”

Liesbeth Vercnocke is genomineerd voor Krak van Bredene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

