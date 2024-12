Stem Lies Deruddere tot Krak van Wevelgem

Lies Deruddere zet zich al 12 jaar in om de Leie Marathon te organiseren. Daarnaast organiseerde ze ook de Wembleyloop en de 5 mijl van Wevelgem. Zelf is ze een fervent loopster met een aardig palmares. “Deze nominatie had ik niet verwacht”, zegt de 38-jarige Wevelgemse. “Een loopwedstrijd mee organiseren daar kruipt toch heel wat tijd in. Maar we doen het voor de sport. Als je dan ziet dat meer dan 1.000 lopers, zowel toppers als recreanten, altijd met een mooie prijs tevreden huiswaarts keren. Het is voor mij een uitdaging ervoor te zorgen dat mensen zich goed voelen. Er is al druk genoeg in het dagelijks leven, dus hebben mensen recht op ontspanning.”

Lies Deruddere is genomineerd voor Krak van Wevelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

