Stem Lien Anseele tot Krak van Ardooie

Voor het doorzettingsvermogen van Lien Anseele (33) mogen we allemaal onze hoed af doen. De Ardooise lijdt aan limb-girdle dystrofie, een erfelijke spierziekte waarbij de spieren niet zo goed functioneren. Maar dat staat haar dromen allesbehalve in de weg. In oktober nam ze deel aan het Europees kampioenschap powerchair hockey en kon ze dankzij crowdfunding een aangepaste elektrische sportrolstoel aanschaffen. “Een droom die werkelijkheid werd. Ik kan niet onder woorden brengen hoe blij ik ben dat ik dit avontuur heb kunnen beleven. En dat ik nu nog eens voor de Krak van Ardooie ben genomineerd, maakt het helemaal af. Een ongelooflijke eer.”

Lien Anseele is genomineerd voor Krak van Ardooie Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

