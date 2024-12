Stem Lena Verdonck tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Lena Verdonck (71) woont samen met haar echtgenoot Henri Decoene in de Brugseweg in Poelkapelle. Ze is de moeder van Gregory, Dimitri, Saskia en Benjamin. Lena is bijzonder actief. Zo was ze tien jaar vrijwilliger voor de promotie van het Rode Kruis in West-Vlaanderen. Binnen Okra Poelkapelle is ze een soort manusje-van-alles. Zo was ze er jarenlang secretaris en nu is ze nog ontspanningsverantwoordelijke voor de verschillende activiteiten van de vereniging. Haar motto is iedereen helpen waar het kan. “Ik ben enorm verrast door mijn nominatie als Krak”, reageert Lena. “Ik had het nooit verwacht, maar tegelijk ben ik ook bijzonder vereerd.”

Lena Verdonck is genomineerd voor Krak van Langemark-Poelkapelle Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

