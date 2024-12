Stem Leen Matheussen tot Krak van Vleteren

Leen Matheussen (42) woont, samen met haar man Stefaan (43) en de drie kinderen, Jolien (14), Bent (12) en Henri (10) sinds november 2021 in Oostvleteren. “We zijn verliefd geworden op de oude pastorie met een grote groene tuin. Al tijdens de verbouwingen kregen we vriendelijke en nieuwsgierige buren over de vloer. Ook de kinderen werden op school goed begeleid. Ik werk bij bakker Wim in het dorp. We hebben ons aangesloten bij ‘Buren van onder de kerktoren’ en daar heb ik nog meer nieuwe gezichten leren kennen. Er werd me gevraagd om workshops te geven en met plezier deel ik mijn creatieve passies. Het is fijn om zoveel verschillende mensen te ontmoeten.”

Leen Matheussen is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

