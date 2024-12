Stem Laurette Ingelbrecht tot Krak van Oudenburg

Laurette Ingelbrecht (72) neemt haar nominatie graag in ontvangst. Ze werd genomineerd voor haar jarenlange inzet voor deze krant, waarbij ze steeds gedreven het Oudenburgse nieuws volgde en voor haar langdurige werk als vrijwilliger bij de Sociale Kruidenier Thope, alsook voor haar hulp bij het Romeins Weekend in CC Ipso Facto.

“Ik zie dit als een erkenning voor mijn jarenlange inzet voor de gemeenschap. Het is altijd mijn doel geweest om mensen in mijn omgeving te helpen. Ik werd destijds gevraagd door Jos Desmeth, voorzitter bij Kerit, om vrijwilligerswerk te doen. Deze nominatie is voor mij een teken dat mijn inzet voor anderen wordt gewaardeerd.”