Stem Laurens Vancoillie tot Krak van Ledegem

Laurens (23) redde het leven van een jongeman bij een ongeval in Kortrijk. Hij is spoedverpleger bij AZ Delta in Menen en was lid van studentenclub De Brossers in Kortrijk. “Op een avond gingen we uit met vrienden van vroeger. Terwijl we babbelden bij Den Bros stak een jongen de straat over en werd aangereden door een auto met een impact van 50 km/uur. Hij was bewusteloos en ik voelde geen pols. Ik startte de reanimatie en belde de nooddiensten. De MUG nam dan over. Hij is een nacht in coma gebleven op intensieve waar ik ‘s avonds nog langs geweest ben om met de spoedarts te praten. Daar lieten ze mij weten dat ik goed gehandeld had. Het gaat nu goed met hem.”

Laurens Vancoillie is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

