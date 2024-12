Stem Laurence De Smet tot Krak van Zulte

Laurence De Smet (25) uit Olsene sleepte onlangs de titel van ‘Eerste chef van België’ in de wacht in de prestigieuze wedstrijd georganiseerd door de Gastronomische Club Prosper Montagné. Op zich al een hele prestatie, maar daarbovenop was Laurence ook de eerst vrouw in de 72-jarige geschiedenis van de wedstrijd die met de hoofdprijs naar huis ging.

Laurence werkt sinds enkele jaren in restaurant Hof van Cleve maar opent volgend jaar samen met haar partner Abel Demeestere een eigen zaak in Leuven. “Ik zal Olsene dus moeten verlaten, maar dat is met spijt in het hart”, zegt Laurence. “Moest ik het worden, dan is het toch een bevestiging dat de gemeente achter mij blijft staan.”