Stem Larissa Dedier tot Krak van Jabbeke

Larissa Dedier (52) is secretaris van het Jabbeeks Theater, maar eigenlijk is ze vooral de duivel-doet-al van de vereniging. Meestal is ze in de coulissen te vinden, want daar voelt ze zich op haar gemak. “Ik sta niet graag in de belangstelling”, vertelt ze heel bescheiden. “Ik ben ondertussen al vijfentwintig jaar lid van het Jabbeeks Theater. De eerste jaren heb ik regelmatig op de planken gestaan, maar de laatste tijd beperk ik me tot een rol als figurant of souffleur.” Als secretaris neemt Larissa het administratieve werk voor haar rekening. Daarnaast helpt ze bij de opbouw van decors, verzamelen van rekwisieten, de keuze van de producties en allerhande praktische klussen.

Larissa Dedier is genomineerd voor Krak van Jabbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

