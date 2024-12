Stem Lani Wittevrongel tot Krak van Oostkamp

Lani Wittevrongel (20) woont in de Wastinestraat in Hertsberge. Ze studeert communicatiewetenschappen en heeft een passie voor wielrennen. Volgend jaar maakt ze de overstap naar het Lotto Dstny Ladies team. Ze combineert wedstrijden op de weg en op de piste. “Dit jaar nam ik deel aan een internationale UCI-meeting in Gent waar ik vierde werd in de scratch, mijn favoriete nummer op de piste. In de ploegkoers met de Nederlandse Babette van der Wolf eindigde ik zesde. Twee jaar geleden werd ik al eens Europees kampioen bij de junioren.” Bij de elite kon ze haar talent bevestigen en haalde ze begin dit jaar in dat nummer zilver op het EK in Apeldoorn.

Lani Wittevrongel is genomineerd voor Krak van Oostkamp Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

