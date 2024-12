Stem Lander Vieren tot Krak van Zonnebeke

Lander Vieren (35) woont met echtgenote Marijke Cardoen en de kinderen Seppe (5) en Sam (3) in de Polygonestraat in Geluveld. Hij werkt in het labo van de veterinaire dienst van het leger in Zeebrugge en is in bijberoep zelfstandig brouwer. Als vrijwilliger is hij ook actief bij B-Fast. “Ik ben totaal verrast met de nominatie, maar het voelt wel goed aan. Het brouwen van bier begon als hobby, maar is echt ontploft”, zegt Lander. Hij stichtte in 2020 brouwerij Westkwartier in Geluveld, genoemd naar de naam van de Westhoek in het graafschap Vlaanderen. Enkele bieren vielen ook al in de prijzen: Hilleveld, Westkwartier Oud-bruin en Bloesem van de Westhoek.

Lander Vieren is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

