Stem Kyliaan Vansteenkiste tot Krak van Oudenburg

Kyliaan Vansteenkiste (37) nam begin dit jaar voor het eerst deel aan een internationaal tornooi pickleball en pakte in Amsterdam meteen de gouden medaille. Die lijn trok hij door met zeges in Parijs, in het dubbelspel in Den Haag en in clubverband in Doornik. Kyliaan groeide op tussen de tennisballen en -rackets bij Ghistelhof, en geeft les bij TC Ichtegem. Pas in 2022 leerde hij pickleball kennen: een racketsport die je single of twee-tegen-twee speelt op een veld zo groot als een badmintonterrein. De sport beoefenen, kan in Ichtegem. Kyliaan droomt ervan om prof te worden. “Daarvoor moet ik nóg harder en nóg beter trainen, en meer (buitenlandse) tornooien afwerken.”

