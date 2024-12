Stem Kris D’alleine tot Krak van Lo-Reninge

Copiloot Kris D’alleine uit Reninge leidde het voorbije jaar rallytopper Niels Reynvoet langs de Belgische rallywegen. Het duo stond tot de laatste rally in Spa aan de leiding in het Belgisch rallykampioenschap. Uiteindelijk strandden ze op een verdienstelijke derde plaats. Maar met zeges in de TAC-rally in Tielt, de Rallye de Wallonie, de Sezoensrally, de Rally du Semois en de 6 Uren van Kortrijk en tal van dichte ereplaatsen in andere rally’s kunnen ze toch terugblikken op een topseizoen. “Jammer dat de titel ons alsnog ontglipte, maar Niels en ik zijn echt trots op ons seizoen”, zegt Kris D’alleine. “Ik aanvaard de nominatie voor de Krak met veel plezier.”

Kris D’alleine is genomineerd voor Krak van Lo-Reninge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

