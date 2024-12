Stem Koen Wittevrongel tot Krak van Spiere-Helkijn

De 60-jarige Koen Wittevrongel werd eerder dit jaar gehuldigd als ereburger. Als zevende Belg ooit beklom hij de zeven summits, de zeven hoogste bergen van elk continent. Ook beklom hij als eerste West-Vlaming de Mount Everest en bereikte hij zowel de Noord- als Zuidpool. Een ongelofelijke prestatie. Hij is de eerste West-Vlaming die de top van de Mount Everest bereikt heeft. “Dat ik naast het ereburgerschap nu ook genomineerd ben voor Krak van Spiere-Helkijn is heel tof. Dit is toch een erkenning voor wat ik doe. Mijn honger is nog niet gestild. Volgend jaar ga ik naar Pakistan om nog twee achtduizenders te beklimmen. Dat zou moeten gebeuren tussen midden juni en begin augustus. Maar eerst nog even genieten van deze nominatie.”

Koen Wittevrongel is genomineerd voor Krak van Spiere-Helkijn Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

