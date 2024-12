Stem Koen Witdouck tot Krak van Lendelede

Koen Witdouck (54) uit de Harelbeeksestraat heeft Statiewijk Kermis nieuw leven ingeblazen. De kermis had enkele jaren plaats in zaal Lindelei, maar Koen en zijn bestuur zijn van plan die in 2025 opnieuw in een tent op de wijk te organiseren. Terug naar de roots! Koen die bij apotheekinrichting Clément in Izegem werkt, was altijd al sociaal bezig. Hij was 9 jaar in de leiding van de Chiro en zetelde ook 7 jaar in de jeugdraad. In 2019 werd hij voorzitter van het comité Statiewijk Kermis. “De Satiewijk ligt me na aan het hart. Dit jaar was de kermis nog een keer in zaal Lindelei, maar volgend jaar zal het weer in een tent in een groene zone zijn. Dat moet lukken met onze groep.”

Koen Witdouck is genomineerd voor Krak van Lendelede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

