Stem Koen Verhaeghe tot Krak van Wingene

Je zou het hem als zaakvoerder en makelaar van twee ERA-vestigingen in Wingene en Zwevezele niet nageven, maar Koen Verhaeghe (53) werd dit jaar voor het eerst Belgisch kampioen in het Historic Belgian Rally Championship (BRC). “Ik heb er een heel seizoen tijdens acht rally’s hard voor moeten knokken”, vertelt hij. “Voor dergelijke rally’s moeten de wagens minstens 30 jaar oud zijn. Onze Ford Escort MK1 is al een halve eeuw, maar ik kan het niet over mijn hart krijgen om hem in te ruilen.” Koen vestigde voordien al een record door vier titels te winnen van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS), in 2006, 2014, 2018 en 2023. Een doorbijter!

