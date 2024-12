Stem Koen Vangheluwe tot Krak van Houthulst

Koen Vangheluwe (56), partner van Heidi Bracquez, heeft twee zonen waarvan één acht jaar geleden voor eigen deur verongelukte, en is pluspapa van nog een zoon. Tot vorig jaar was hij lid van het Buskantcomité en hielp dus 20 jaar mee aan de Buskantfeesten. Samen met enkele vrienden richtte hij in z’n eigen huis een ruimte in waar mensen kunnen samenkomen. “We noemden deze plek ‘t Peerdekot. Eerst was het in het paardenhok dat we samenkwamen, nu is het in de ruimte ernaast. We hebben hier zelfs onze eigen motoclub, MC Peerdekot. Elk jaar gaan we op reis. Iedereen is hier welkom, zowel jong als oud. Iedereen is hier ook gelijk”, aldus Koen.

Koen Vangheluwe is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

