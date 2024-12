Stem Koen Tyberghien tot Krak van Houthulst

Koen Tyberghien (58) is gehuwd met Carine Semetier en woont in de Dorpsstraat in Klerken. Zij hebben twee kinderen, Simon en Emma. Hij verdiende deze nominatie voor zijn inzet voor Kunst en Vermaak Klerken. Hij is ook voorzitter van de Kerkfabriek en van de raad van bestuur van scholengroep De Zaaier. Koen heeft een zelfstandig verzekerings- en bankkantoor. “Ik ben graag de stille kracht die achter de schermen meewerkt. Dat kregen we van thuis uit mee. Het verenigingsleven is belangrijk, het weet mensen te verbinden. Met deze nominatie wil ik alle mensen die zich ook belangeloos inzetten voor de gemeenschap in de kijker zetten.”

Koen Tyberghien is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

