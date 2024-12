Stem Kobe Cardinaels tot Krak van Bredene

K

obe Cardinaels (25), ex-voetballer bij Hasselt, baat samen met zijn ouders Eddy en Annick Brebels al 4 jaar Cardi’s Café langs de Kapelstraat uit. De familie is afkomstig uit het Limburgse Meeuwen-Gruitrode en opende de brasserie in volle coronaperiode. Kobe zette mee zijn schouders onder de organisatie van de Dunegatfeesten en maakt al enkele jaren deel uit van de jury van de Heureka Award, die innovatieve ontwikkelingen in de horecasector in de kijker zet tijdens de Horecabeurs. Sinds een paar jaar is hij voorzitter van de Lokale Raad voor Economie en Toerisme. “Intussen bracht ik ook mijn eigen gin – Daybreak Gin – op de markt”, besluit Kobe.