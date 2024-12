Stem Kimberly Wattier tot Krak van Veurne

Kimberly Wattier (34) haalt als stafmedewerker communicatie bij Inspirant Oostduinkerke enorme voldoening uit haar job. Maar er is nog een andere passie. “Sinds mijn eerste danspasjes toen ik drie was, heb ik een heel dansparcours afgelegd. In 2013 startte ik met DynamiCrew in Koksijde, in 2019 breidde ik uit naar Dynamic Dance School, met de steun van mijn man Pieter De Ruyck. Vandaag telt ons team 9 docenten en bieden we aan 230 leden een tal 20-lessenreeksen in diverse stijlen aan. Ik ben zo blij dat we talrijke kinderen, jongeren en volwassenen onze danspassie en -kennis mogen meegeven én dat ze hun passie wekelijks kunnen beleven.”

Kimberly Wattier is genomineerd voor Krak van Veurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Kimberly Wattier