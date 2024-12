Stem Kimberly Vanderbeken tot Krak van Avelgem

Kimberly Vanderbeken is een creatieve duizendpoot. In haar eigen keramiekatelier O’Mirette leert ze cursisten de fijne kunst van het pottenbakken. Daarnaast geeft ze ook voltijds les in de Kunstacademie van Geraardsbergen en kreeg ze van de gemeente de opdracht om de sporttrofeeën te ontwerpen. “Ook voor dit jaar kreeg ik opnieuw de opdracht om de trofeeën voor de sportlaureaten te maken”, vertelt de 29-jarige Kimberly met de glimlach. “Ik heb hard gewerkt voor waar ik nu sta. Het ging niet altijd van een leien dakje. O’Mirette is niet zomaar gekozen. “Odette Vanhoenacker is mijn doopmeter. Ze heeft me gevormd als mens, onze band was erg sterk.”

