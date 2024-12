Stem Kimberly Penez tot Krak van Harelbeke

“Ik kan al langer zingen dan praten”, lacht de Harelbeekse Kimberly Penez (25), zangeres in hart en nieren. Ze maakt al sinds 2022 popmuziek en heeft sinds dit jaar haar eigen supportband. “Ik probeer me te profileren in de Vlaamse popscene en zet volop in op live performances. Ik plaats mijn muziek ook online, want pas dan voel ik echt iets bewegen. Ik hoop op een goedgevulde festivalagenda volgend jaar.” Als ‘performing artist’ vindt Kimberly live optreden belangrijk. “Ik wil het publiek zien en zien wat mijn muziek met hen doet. Het hele muzikale avontuur, van showopbouw tot optreden, maakt me gelukkig. Mijn droom? Voltijds popzangeres worden!”

Kimberly Penez is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

