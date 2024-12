Stem Kim Vandenbroucke tot Krak van Vleteren

Kim Vandenbroucke (40) zit in de kerngroep van Het Rakkerbos. “Dat is een voedselbos in de schaduw van de St.-Sixtusabdij. Daarnaast ben ik ook actief binnen Unizo Vleteren als bestuurslid, ben ik lid van de milieuraad en vogelwerkgroep in Vleteren. Ik ben ook actief jager. De laatste weken plaatsten we op verschillende plaatsen reewildspiegels om het aantal aanrijdingen te verminderen”, vertelt Kim, die zelfstandig tuinaannemer is. Zijn partner is Eveline Pety, bestuurslid Ferm Westvleteren. Hij is vader van Margaux en Remi. “Alle vrijwilligerswerk doe ik met veel plezier en komt telkens andere mensen ten goede. Actief helpen met een evenement doe ik het liefst.”

Kim Vandenbroucke is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

