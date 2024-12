Stem Katrien Van Hooreweder tot Krak van Beernem

Al 33 jaar lang is Katrien Van Hooreweder (64) actief bij turnclub De Kangoeroetjes. Dat doet ze ondertussen ook al 15 jaar lang als voorzitter. “In die tijd zag ik veel veranderen. Nu zitten we zelfs met een ledenstop. Dat is zowel positief als negatief, want ik zou liever iedereen toelaten. Maar het moet haalbaar zijn”, vertelt de voorzitter. Katrien had nochtans lang gezworen niet in het bestuur van de vereniging te zetelen. “Tot de vorige voorzitter het me vroeg. Aanvankelijk wees ik zijn verzoek af, maar na een maand zat ik alsnog in de vergaderingen. Ik doe het dolgraag. Aan stoppen zit ik nog lang niet, want ik zou het sociaal contact niet meer kunnen missen.”

