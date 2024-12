Stem Katia Van Cauwenberghe tot Krak van Oostende

Katia Van Cauwenberghe werkt als leerkracht voor het Agentschap Integratie en Inburgering en is daarnaast ook muzikante, natuurgids en zeeheks. Ze schreef verschillende boeken over maatschappelijke thema’s. Een jaar geleden brandde haar woning af, gelukkig raakte niemand gewond. Maar Katia toonde zich weerbaar. Met een enorme energie en positivisme blijft ze de zaken aanpakken en optreden. Ze brengt binnenkort poëtische teksten uit. “Het was een hectisch jaar. De bouw van een nieuwe woning op dezelfde plaats is volop bezig en het gaat goed vooruit.” Over haar nominatie: “Ik ben compleet verrast. Ik volg de Krak al jaren en weet dat het mensen zijn die heel wat betekenen. Daarom is het voor mij een hele eer.”

Katia Van Cauwenberghe is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

