Stem Karel Verstringe tot Krak van Ichtegem

Karel Verstringe (59) uit de Westkerkestraat in Eernegem is al 21 jaar de trotse eigenaar van een unieke collectie SBR-radio’s, die hij ondergebracht heeft in zijn ‘Eeuwfeestpaleisje’. In zijn verzameling zitten echte juweeltjes, zoals een Ondolina uit 1924. Karel is nog steeds een trouwe bezoeker van beurzen, veilingen en rommelmarkten; altijd op zoek naar dat éne speciale item dat misschien nog ontbreekt… Als we hem op de hoogte brengen van zijn nominatie, reageert Karel op zijn typische enthousiaste manier: “Wow, ik zie het als een appreciatie voor al die jaren toewijding en volharding om het grootste Belgische radiomerk zaliger alsnog in zekere zin in stand te houden.”

Karel Verstringe is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

