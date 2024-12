Stem Kaat De Rauw tot Krak van Anzegem

Kaat De Rauw (20) uit Anzegem schitterde in september in de populaire VRT 1-quiz ‘Switch’. De studente vroedkunde aan de Artevelde-hogeschool in Gent en leidster van de pagadders bij de KSA Waregem was toen in remissie nadat er begin vorig jaar lymfeklierkanker werd vastgesteld. Met haar deelname wilde ze ook kanker bij jonge mensen bespreekbaar maken. Ondertussen heeft ze de draad zo goed als weer volledig opgepakt. “Vooral de vermoeidheid speelt mij nog parten”, vertelt Kaat. “Een stukje van het prijzengeld met de jongerenwerking van KOTK delen, was voor mij evident. Het deed goed om op mijn beurt iets te kunnen betekenen voor hen.”

