Stem Justine Ghekiere tot Krak van Izegem

2024 werd voor Justine Ghekiere (28) een moeilijk te overtreffen topjaar. Ze reeg de successen aaneen. “Het mooiste? Allicht toch wel de Ronde van Frankrijk. Daar haalde ik de bolletjestrui binnen, maar won ook een etappe. Individueel was het top, maar ook de resultaten met Lotte Kopecky op de Olympische Spelen en het WK blijven me voor altijd bij.” Door haar inzet voor het team won ze ook de Kristallen Zweetdruppel. En het blijft nominaties regenen, zoals nu ook voor de Krak. “Het is leuk dat prestaties ook dicht bij huis geapprecieerd worden. De huldiging die me te beurt viel in De Leest was ook echt machtig, zeker omdat ook mijn vrienden en familie er bij waren.”

Justine Ghekiere is genomineerd voor Krak van Izegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Justine Ghekiere