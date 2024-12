Stem Jürgend Delbarge tot Krak van Diksmuide

Jürgend Delbarge (54) is gehuwd met Veerle Devlies. Ze hebben samen drie kinderen. Jürgend zet zich in voor de Gezinsbond van Esen, waarvan hij voorzitter is. Hij is ook lid van het bewonersplatform van Esen, is zaalwachter bij Ingelram, kookouder en wereldouder. Hij werkt als directeur van Duin en Polder. “Ik ben verrast maar vereerd, deze nominatie is heel tof. Ik probeer altijd met een ploeg samen iets te realiseren, want zonder andere mensen kan je niets. Ik draag deze nominatie dan ook op aan alle vrijwilligers. Zelf beleef ik heel veel genoegen aan het vrijwilligerswerk, het verrijkt je leven. Ook mijn vrouw en kinderen zijn heel sociaal en gedreven vrijwilligers.”

Jürgend Delbarge is genomineerd voor Krak van Diksmuide Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Jürgend Delbarge