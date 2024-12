Stem Jürgen de Witte tot Krak van Damme

Jürgen de Witte (40), die in de kleinste Damse deelgemeente Hoeke nabij de molen langs de Natiënlaan woont, won dit jaar meerdere prijzen op de de Belgian Photo Awards in Gent, waaronder tweemaal goud op de categorieën ‘Portret’ en ‘Fashion’. Jürgen staat daarnaast ook bekend als een bijzonder sterke natuur- en landschapsfotograaf met een grote liefde voor de Dams-Brugse regio en de Zwinstreek. Eerder behaalde hij ook al de felbegeerde titel van Qualified European Photographer. Hij is ook creatief directeur bij communicatiebureau Say Hey in Zedelgem. “Deze nominatie is heel mooi nieuws aan het einde van het jaar, naar de feestdagen toe”, zegt Jürgen.

Jürgen de Witte is genomineerd voor Krak van Damme Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

