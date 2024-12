Stem Julien Eggermont tot Krak van Kortrijk

Julien Eggermont (24) is schilder/decorateur, maar zijn grootste passie ligt bij rugby. Hij speelt al negen jaar rugby, waarvan vijf jaar bij het Franse team OMR (Olympique Marcquois Rugby). Sinds november maakt hij deel uit van de Belgische nationale rugbyploeg, de Black Devils. Hij hoopt op een selectie voor de Europese wedstrijden in februari tegen Portugal, Roemenië en Duitsland. Deze wedstrijden zijn belangrijk, want België moet twee van de drie winnen om zich te kwalificeren voor het WK 2027 in Australië. “Ik zoek graag fysieke en mentale grenzen op. Er is geen andere manier om je lichaam te testen”, zegt Julien. In juli deed hij mee aan ‘Kamp Waes’, een intensieve 12-dagen durende uitdaging. Helaas moest hij het programma na vier dagen verlaten vanwege een enkelblessure.

Julien Eggermont is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

