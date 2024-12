Stem José Geldhof tot Krak van Vleteren

José Geldhof (72) was 16 jaar voorzitter van Okra Westvleteren, 25 jaar voorzitter van ACV Vleteren en bestuurslid van ACV Poperinge. “Via mijn buurvrouw ben ik ooit bij Okra terechtgekomen. Ze was de beste vriendin van mijn vrouw. Ik ging dan mee om foto’s te nemen en om te filmen. Dat is nog steeds mijn hobby”, vertelt José. Zijn echtgenote is Rita Kino (71). Hij is vader van Wendy en Lindsey en heeft drie kleinkinderen. “Nu ben ik nog steeds teamleider van Okra Westvleteren. Sinds drie jaar verblijft mijn vrouw in het O.L.V. Gasthuis in Poperinge. Ze lijdt aan jongdementie. Ik woon nog thuis. Krak worden van Vleteren zou de kers op de taart zijn voor mijn jarenlange inzet.”

José Geldhof is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

