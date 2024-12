Stem José Clauw tot Krak van Veurne

José Clauw (67) is voorzitter van de culturele raad van de stad Veurne, de Bond van de Oud-Leerlingen van het Atheneum van Veurne en is secretaris van de Ghesellen van de Kastelnij Veurne. “Sinds 2000 organiseer ik de jaarlijkse herdenking Remembrance Day, ter nagedachtenis van de Britse gesneuvelden tijdens de beide Wereldoorlogen en sinds 2016 ook een herdenking voor de Franse gesneuvelden die op Veurns grondgebied begraven liggen. “Ik wil de jeugd bewust maken dat voor onze vrede een zware tol werd betaald en dat dit zeker niet mag vergeten worden.” José schrijft ook het scenario voor de jaarlijkse fakkeltocht met theaterwandeling op 11 november. (JTV)

