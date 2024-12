Stem Jori Degrande tot Krak van Heuvelland

Trucker Jori Degrande (44) uit Kemmel trekt jaarlijks naar basisscholen om les te geven over de dode hoek. “Ik doe het omdat ik het gewoon nodig vind, en omdat ik het graag doe. De leerlingen krijgen verkeersles op school maar sommige zaken moet je nu eenmaal in het echt kunnen uitleggen. Als chauffeur weet je uit ervaring maar al te goed hoe het in elkaar zit. De theorie is allemaal goed, maar dergelijke ongevallen gebeuren met een echte vrachtwagen, die in beweging is, met een chauffeur en een fietser. Dan kan je het best ook zo tonen.” Jori wil met zijn initiatief ook volwassenen bereiken. “Ik plan daarom op een opendeurdag van de brandweer te staan.”

Jori Degrande is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Jori Degrande