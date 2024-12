Stem Joran Vercoillie tot Krak van Dentergem

Joran Vercoillie (18) heeft met Lego een miniatuurversie van de basiliek van Koekelberg ontworpen. Het werk was even te zien in het Mudel in Deinze en zelfs in de échte basiliek in Koekelberg. Sindsdien maakt Joran regelmatig nieuwe Lego-creaties. “Het is wat ik het liefste doe. Met een speciaal computerprogramma maak ik op voorhand het ontwerp en nadien ga ik dan aan de slag. Het is leuk om te zien dat andere mensen mijn creaties ook kunnen appreciëren. Soms stap ik af van het echte ontwerp om er een eigen fantasiedraai aan te geven. Die creatieve vrijheid gun ik mezelf. Wat mijn volgende project wordt? Dat is zowel voor mezelf als de mensen nog een verrassing.”

Joran Vercoillie is genomineerd voor Krak van Dentergem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

