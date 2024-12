Stem Joppe Billiau tot Krak van Wervik

Joppe Billiau (26) werd wereldwijd bekend na een viraal interview tijdens de Olympische Spelen. Hij ging kijken naar de gespannen voetbalwedstrijd tussen Mali en Israël en werd tijdens de rust geïnterviewd door de Finse omroep. Wanneer hij werd onderbroken door een boze Israëlische voetbalfan wist hij zijn kalmte te bewaren. De ‘Free free Palestine’-video ging de wereld rond. Joppe gaf in onze krant al aan mensen opnieuw te willen samenbrengen door beide kanten van een verhaal te belichten. “Hoewel de nominatie voor Krak uiteraard een eer is, hoop ik dat dit een humanitaire stem (noodkreet) is tegen alle conflicten in de wereld.”

Joppe Billiau is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

