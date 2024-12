Stem Jolien Roos tot Krak van Wingene

Jolien Roos (31) is het creatieve brein achter Studio Flits & Flash in de Nieuwstraat 1A in Wingene. “Ik moet amper 16 geweest zijn, toen ik al met fotografie bezig was”, vertelt Jolien. “Ik heb grafische en digitale media gestudeerd en een opleiding gevolgd in fotodesign. Na vier jaar stage bij een fotostudio ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen. Producten van ondernemers in de markt zetten is zowat het liefste wat ik doe.” Die passie werpt meteen haar vruchten af, want Roos haalde tijdens de eerste Belgian Photo Awards in Gent goud in de categorie ‘Commercial Photography’ en zilver in de categorie ‘Young Photographers’. “Ik geloof dat elk beeld een unieke emotie kan oproepen.”

Jolien Roos is genomineerd voor Krak van Wingene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

