Stem Johan Verplancke tot Krak van Beernem

Buurtambassadeur voor de politie, zwemlessen voor senioren, handbal, volleybal, Johan Verplancke (69) is een bezige bij. Elke week leert hij tot dertig senioren zwemmen aan Drogenbrood. “Ik probeer hen vertrouwd te maken met water, waardoor ze weer kunnen zwemmen. Dat is heel gezond, sommige deelnemers zijn wel negentig jaar oud”, vertelt hij. Daarnaast wandelt Johan dagelijks anderhalf uur met zijn hond. “Zo werd ik ook buurtambassadeur voor de politie. Tijdens mijn wandelingen zie ik altijd wel iets, zo kan ik de buurtbewoners helpen.” Johan was lang sportleraar en zetelde in de sportraad. “Ik ben al mijn hele leven sportief. Bewegen houdt me jong.”

Johan Verplancke is genomineerd voor Krak van Beernem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

