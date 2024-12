Stem Johan Sampers tot Krak van Alveringem

Johan Sampers (70) heeft de voorbije vier jaar bergen werk verzet in het Izenbergse openluchtmuseum. “Het eerste wat ik gedaan heb nadat ik vrijwilliger werd, is wekenlang op de daken zitten om de slechte stukken te vernieuwen. Voorts heb ik – met hulp van anderen – bomen gesnoeid, rijd ik vele keren naar het containerpark met materiaal dat onherroepelijk verloren is, heb ik het dak van de kiosk gerestaureerd, de grondwerken van het nieuwe sanitair blok uitgevoerd en geholpen met het uitbreken en terugleggen van de kasseien. Ik ben opgegroeid tussen het oud landbouwmateriaal van mijn vader en heb er nog altijd liefhebberij in.”

Johan Sampers is genomineerd voor Krak van Alveringem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

