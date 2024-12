Stem Johan Pauwels tot Krak van Avelgem

De 70-jarige Johan Pauwels spendeert zowat al zijn vrije tijd aan vrijwilligerswerk. “Ik ben al sinds 1995 actief bij KVK Avelgem. Nadat ik meer dan 20 jaar voorzitter was van onze voetbalclub bleef ik mij actief inzetten”, vertelt Johan. “Na tien maanden nam ik de fakkel al opnieuw over, zij het op een rustiger manier. Daarnaast zet ik mij in voor de voedselbank, Oeze Winkel. Ik rijd rond met voedselpakketten en kijk of er voldoende stock is. Dat ik nu genomineerd ben voor mijn vrijwilligerswerk werk doet mij toch iets. Het is een teken dat mijn werk gewaardeerd wordt, hé. Ik was 40 jaar slager maar ben nu al tien jaar met pensioen.”

Johan Pauwels is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Johan Pauwels