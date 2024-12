Stem Johan Deschacht tot Krak van Middelkerke

Johan Deschacht (69) is al decennialang de motor achter het zaalvoetbal in Middelkerke. In de jaren 80 en 90 gaf hij kleur aan het legendarische Lentetornooi, een eerbetoon aan wijlen Willy Declerck, waar twintig regionale ploegen samenkwamen. Hoewel dit tornooi geschiedenis is, blijft Johan actief als organisator van de jaarlijkse Coppa Kurt Renty. “Deze nominatie motiveert me om door te gaan”, aldus Johan. Vandaag ligt de focus van ZVC Berca Middelkerke op de jeugd. Met teams in alle leeftijdscategorieën zorgt Johan ervoor dat jonge spelers de kans krijgen zich te ontwikkelen. “De toekomst van onze club ligt in de handen van de jeugd, en daar blijf ik me voor inzetten.”

Johan Deschacht is genomineerd voor Krak van Middelkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

