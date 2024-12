Stem Johan De Caluwé tot Krak van Brugge

“Ik voel mij vereerd en ook wel wat te veel eer aangedaan, want er zijn zoveel mensen die achter de schermen minstens evenveel verdienste hebben. Die nominatie draag ik op aan al die mensen die niet met hun gezicht of naam in de krant komen, maar zonder wie er nooit een nominatie zou geweest zijn”, zegt Johan De Caluwé. Hij was in 1979 medeoprichter en programmamaker van Radio Zenith, de ziekenomroep van het AZ Sint-Lucas. Na een jarenlange carrière als onderwijzer is hij dit jaar opnieuw beginnen presenteren en programmeren voor Radio Zenith. Johans fluwelen stem is bekend, want hij is ook sportverslaggever voor VRT Sporza Radio. Hij is ook inlezer van boeken bij Licht en Liefde in Varsenare.

Johan De Caluwé is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

